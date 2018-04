A Tours, ça va être très compliqué d'avoir une carte d'identité avant l'été

La mairie est surchargée de demandes.

Depuis un peu plus d'un an, la procédure a changé quand on veut obtenir une carte d'identité ou un passeport : en Indre-et-Loire, seules 19 mairies délivrent désormais ces deux documents indispensables pour voyager (la carte d'identité suffit pour l'Union Européenne, le passeport est nécessaire en dehors, à quelques exceptions près comme la Suisse).

Problème : en Touraine il y a plus de 270 communes... Et le nouveau processus de sécurisation des titres d'identité prend un certain temps aux agents de mairie. Malgré la possibilité de préparer son dossier sur Internet, les rendez-vous sont donc précis, par intervalles de 15 minutes, et les délais s'allongent... Ils deviennent tellement longs que clairement il n'est pas certain aujourd'hui de pouvoir obtenir une carte d'identité ou un passeport avant un départ en vacances prévu pour l'été.

La mairie de Tours annonce ce vendredi que ses délais de rendez-vous sont de deux mois, donc fin juin, et il faut ajouter à cela le délai de fabrication du document qui est de quelques semaines... Cela dit, l'avantage c'est que le nouveau système permet de faire une demande dans n'importe quelle mairie du pays. Si vous habitez à Tours, vous pouvez donc aller à Joué, Bléré, Montbazon ou Langeais... Voir dans les départements limitrophes ou à Paris pour celles et ceux qui feraient la navette en TGV pour le travail.

Bref, si vous avez absolument besoin de renouveler vos pièces d'identité (c'est-à-dire si leur date d'expiration est proche), ne traînez pas. Retenez aussi que plusieurs pays demandent des documents valables au moins 6 mois après la date théorique de votre retour, faites donc également attention à ce détail, ce serait dommage de ne pas pouvoir embarquer au dernier moment pour une affaire administrative...

Pour prendre un rendez-vous afin de refaire une carte d'identité ou un passeport à Tours appelez le 02 47 21 66 55 (mairie centrale), 02 47 74 56 35 (Les Fontaines), 02 47 21 63 43 (Ste Radegonde) et 02 47 54 55 17 (St Symphorien). Pour tout savoir sur le dispositif et les astuces pour ne pas trop attendre, vous pouvez accéder à notre article détaillé ici.