Un week-end pour soutenir C'Koi Ce Cirk

La compagnie a besoin d'aide pour poursuivre ses activités.

Il y a quelques semaines on a appris une mauvaise nouvelle C'Koi Ce Cirk disait être dans l'obligation de stopper les activités de son école de cirque. Désormais, elle appelle les Tourangeaux à la soutenir et organise un week-end événementiel pour ça ce samedi 21 et ce dimanche 22 avril. Un appel à don via une cagnotte sur helloasso est également lancé.

Voici les précisions de la compagnie :

"Nous organisons les 21 & 22 avril un week-end de soutien pour clôturer dignement une activité qui fait battre le coeur de beaucoup de personnes dans la région et permettre au pôle spectacle de la compagnie de perdurer. Nous avons besoin d'aide. Une aide qui nous permettra d'assurer nos cours jusqu'à la fin, de fermer l'école, de payer nos charges et surtout nos salariés qui ont travaillé dur pour faire vivre cette école de cirque si longtemps."



La cagnotte est ici.Vous pouvez aussi réserver un kit de matériel de jonglerie (anneaux, balles, assiettes chinoise, bâton du diable) qui sera remis à la fin des cours et participer à la brocante de matériel de l'atelier de C'Koi Ce Cirk

Adresse : Le Rexy, 50 rue Maxime Bourdon à Saint Pierre des Corps de 15h à 19h le samedi 21 avril et de 10h à 18h le dimanche 22 avril.

Programme : le samedi il y aura des crêpes et des boissons, des rencontres avec l'équipe, des surprises avec la compagnie Alegria, les jongleurs de Pass'moi L'cirk et les élèves de danse du centre socio-culturel Courteline...



Et dimanche c'est brocante.