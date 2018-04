Manifestation : une grosse mobilisation à Tours

Ils étaient entre 3500 et 6000 à défiler

Cette journée du 19 avril était jugée importante pour les syndicats. Alors que depuis plusieurs semaines différents mouvements sociaux se font entendre dans le pays, lycéens/étudiants et cheminots en tête, cette journée de mobilisation interprofessionnelle devait en effet être un point de convergence entre les différentes colères sociales.

A Tours, le rassemblement était prévu à 10h place de la Liberté, à l'appel de la CGT, de la FSU et de Solidaires notamment. Et la mobilisation était au rendez-vous avec entre 3500 (selon la police) et 6000 personnes (selon les syndicats) présents. Un cortège gonflé notamment de la présence de nombreux lycéens (entre 1500 et 2000) qui ont descendu l'avenue Grammont bruyamment pour rejoindre la manifestation peu avant 10h. A noter que dans l'agglomération, une dizaine de lycées avaient été bloqués au préalable dans la matinée.

Des lycéens nombreux, remontés et bruyants, prenant parfois de court les organisations syndicales qui ont eu du mal à contenir tout le monde derrière les banderoles de tête en début de manifestation. Un peu plus loin dans le cortège, on retrouvait également de nombreux cheminots toujours en lutte contre la réforme de la SNCF et de leur statut. Des cheminots plus remontés que jamais également après le passage mardi, en première lecture à l'Assemblée Nationale, de la loi transformant la SNCF en Société Anonyme, mais aussi de l'annonce hier de la fin d'embauche sous statut cheminot au 1er janvier 2020.

Une manifestation bruyante, un peu tendue au départ avec la présence de nombreuses forces de l'ordre déployées autour, mais ausssi la crainte chez certains représentants syndicaux, de débordements en marge du cortège. Finalement la manifestation s'est terminée sous les coups de midi place de la gare. De leur côté les lycéens décidaient de partir en manifestation sauvage afin de dénoncer l'interpellation de deux jeunes de 13 et 16 ans le matin-même devant le lycée Descartes.

En France, 130 manifestations étaient prévues ce 19 avril, puis les syndicats se donnent rendez-vous le 1er mai pour la traditionnelle manifestation annuelle. Celle-ci aura forcément une saveur particulière cette année.

Mathieu Giua

Les photos de la manifestation à Tours :