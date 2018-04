Cheminots, lycéens, EHPAD... Grande manifestation ce jeudi à Tours

Départ de la Place de la Liberté.

On ne sait pas combien il y aura de personnes dans la rue, mais on sait qu'elles marcheront sous un grand Soleil : ce jeudi matin dès 10h, les syndicats CGT, Sud et FSU appellent à une grande manifestation au départ de la Place de la Liberté à Tours en direction du centre-ville, un rendez-vous qui pourrait réunir plusieurs milliers de personnes.

Plusieurs mouvements devraient se rejoindre dans le cortège pour porter leurs revendications :

Les cheminots opposés à la réforme du rail votée ce mardi à l'Assemblée, prévoyant notamment la fin du statut de cheminot à l'embauche dès 2020

Les lycéens et étudiants contre la loi Vidal instaurant selon eux une sélection à l'entrée de l'université

Les électriciens et gaziers

Les fonctionnaires

Les salariés d'EHPAD qui réclament des embauches pour s'occuper des personnes âgées plus dignement

Les salariés demandant des augmentations de salaires ou des semaines de 32h

Les retraités contre la hausse de la CSG

Après les incidents des derniers jours dans les cortèges lycéens et étudiants (il y a eu des blessés, certains témoignages faisant ausis état de violences policières), le rassemblement devrait être placé sous haute sécurité. Le centre-ville sera en tout cas à éviter en voiture ainsi qu'en transports en commun car il risque d'être bouché Avenue de Grammont, Rue de la Scellerie ou encore Boulevard Heurteloup (la fin de manifestation est prévue à la gare).