Tours, 19ème ville de France où il fait bon être un chien

Selon un palmarès du magazine 30 Millions d'Amis.

Il faut plus de cani-parcs à Tours, ces petits parcs où les chiens peuvent se soulager sans gêner les promeneurs : c'est un des enseignements du palmarès des villes les plus canines de France réalisé tous les deux ans par le magazine 30 Millions d'Amis et que l'on découvre cette semaine.

Avec une note moyenne de 15,6/20, Tours ne s'en sort pas trop mal : elle progresse de 3 places par rapport à 2016 et se trouve donc 19ème de ce classement, loin derrière la ville de Montpellier (la meilleure), derrière Orléans, mais devant Dijon, Nantes, Strasbourg ou Lyon.

Dans le détail, à Tours, le nombre et l'accessibilité des espaces verts pour les chiens sont jugés excellents, la propreté générale de la ville est également satisfaisante mais la politique municipale en faveur des chiens et de leurs maîtres pourrait être améliorée selon la publication (la note est de 14/20).

Parmi les crtières entrant dans la confection de cette étude : l'encouragement des propriétaires à ramasser les crottes, l'accessibilité des transports en commun aux chiens, le nombre de vétérinaires, toiletteurs ou dog-sitters recensés dans l'agglomération ou encore le nombre de chiens vivant dans la ville. A noter que certaines municipalités ont reçu un bonus pour saluer certains efforts, mais Tours n'en fait pas partie.