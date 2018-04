La Maison des Jeux de Touraine est en sursis...

L'association est confrontée à des problèmes financiers.

Le monde associatif ne va décidément pas terrible en ce moment. Ces derniers jours c'est la Maison des Jeux de Touraine (MDJT), forte pourtant de 12 années d'existence et de 500 adhérents qui tire la sonnette d'alarme. L'association qui a contribué au développement des jeux en Touraine est en effet en proie à des problèmes de trésorerie pouvant mettre son existence en danger. Ce qui serait une grande perte pour le territoire. En effet outre sa ludothèque constituée de plus de 4000 boites de jeux, l'association intervient également à l'extérieur (80% de ses activités), que ce soit dans le domaine ludique mais aussi culturel et social avec des interventions en milieu scolaire, auprès des Epadh ou encore auprès des publics en situation de handicap...

Un problème structurel nous explique-t-on, faute à un manque de trésorerie et donc une impossibilité à court-terme de faire face aux créances (masse salariale des 5 employés, loyer et charges des locaux...). Une situation urgente mais pas alarmante nous explique-t-on, des commandes et projets en cours devant permettre dans les prochains mois à l'association de faire rentrer de l'argent.

Malgré tout, conscient d'être sur un fil, les membres de La Maison des Jeux de Touraine travaillent déjà à l'après et à une restructuration de l'association afin de réduire les charges financières devenues trop importantes par rapport aux recettes annuelles. Plusieurs pistes sont envisagées : changement de local, recherche de mécénat, changement de structure... mais rien n'est pour le moment acté.

Ce qui l'est en revanche c'est que face à l'urgence financière de ces prochaines semaines, les membres de la Maison des Jeux de Touraine se mobilisent pour trouver les fonds qui permettront de sortir la tête de l'eau dans un premier temps. Pour cela ils ont lancé une campagne de soutien financier.

Samedi 21 avril, une journée de soutien est également organisée à la Maison des Jeux, impasse Jules Simon à Tours. Entre 15h et 21h, ce sera l'occasion de découvrir plus en détails toutes les activités de l'association mais aussi de profiter d'un temps voulu comme festif malgré tout avec des concerts, de la restauration et des animations...

Le dimanche 29 avril, une une partie des jeux (entre 500 et 1000) que la MDJT possède sera également mise en vente lors d'une brocante.

