Nouveau dans ton smartphone : l’appli des taxis de Tours

Tu es phobique des musiques d’attente ? Pour une raison X ou Y tu as oublié le numéro de téléphone permettant de commander un taxi à Tours (pourtant c’est simple, ça commence par 02 47 et ça se termine par 20 30 40) ? Voici peut-être la solution à tes problèmes : le GIE des taxis tourangeaux (qui regroupe plus de 80 chauffeurs) s’est lancé sur mobile avec une application dispo 24h/24 pour faire venir une voiture jusqu’à toi immédiatement ou à l’avance partout dans la métropole tourangelle. Enfin ? Oui, on peut dire ça comme ça.

Gratuite, dispo sur iOS et Android, l’appli Taxis Tours est plutôt bien pensée : elle s’ouvre sur une carte qui géolocalise les voitures en temps réel dans l’agglo… et même en France (pour l’anecdote, au moment où on l’a téléchargée, un véhicule était en vadrouille du côté de Nantes). Cette carte, il suffit de la déplacer pour placer le curseur sur ton adresse de départ (ta localisation au moment de la commande, ou ailleurs) puis tu indiques votre adresse d’arrivée dans le formulaire au numéro près.

Une fois cette première étape franchie, tu choisis une heure pour ta course et tu peux également faire quelques requêtes supplémentaires (comme le type de voiture souhaitée, si tu as besoin de partir à plusieurs et qu’un break serait plus utile qu’une berline, par exemple).

Après, il suffit d’attendre qu’un taxi soit disponible pour venir te chercher sur le champ ou à l’heure dite (les conditions générales d’utilisation indiquent que ce n’est pas garanti à 100%, notamment en cas d’aléas comme des grèves, des manifestations ou des difficultés de circulation). A noter qu’il n’est pas encore possible de payer en ligne (mais de plus en plus de chauffeurs prennent la carte bleue), donc pas non plus d’estimation du coût de votre course à l’avance. En revanche, il est possible de se créer un compte pour enregistrer ses préférences.