La grève SNCF est de retour et ça ne va pas vraiment mieux

Le détail des prévisions pour la journée de mercredi.

Les syndicats de la SNCF ont programmé 36 jours de grève de début avril à fin juin, c'est parti pour les épisodes 7 et 8 de cette série prévus ce mercredi 18 avril et ce jeudi 19 en Centre-Val de Loire, soit deux jours de trafic "très perturbé" dixit l'entreprise, après 3 jours de trafic normal ou quasi normal, et en attendant 3 jours de pause dans le mouvement social le temps du week-end.

Donc, voici ce qui vous attend pour la journée de mercredi en Indre-et-Loire :

1 TGV Atlantique sur 3 à Tours et St-Pierre-des-Corps vers Paris et Bordeaux, 1 train sur 5 pour les liaisons vers les autres villes de province, 1 TGV Ouigo sur 4 (attention, navettes pas garanties entre Tours et St-Pierre-des-Corps).

Pour les TER, vous aurez de la chance si vous arrivez à en trouver un : la SNCF annonce uin trafic nul de Tours vers Loches, Poitiers, Le Mans, Saumur, Chinon, Vendôme, Bléré et Chinon. Il y aura un train sur 2 vers Orléans, 2 trains dans chaque sens en direction de Vierzon. 5 allers-retours sont prévus sur la ligne Intercités Paris-Orléans-Tours.

Comme d'habitude, les horaires complets sont sur les sites de la SNCF ou sur son appli, et les billets sont échangeables et remboursbales quel que soit le tarif.

Notez enfin que les cheminots appellent à rejoindre la manifestation interprofessionnelle de jeudi, dès 10h à Tours, Place de la Liberté.