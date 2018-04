Tours : une lycéenne de Balzac agressée au couteau

Les faits se seraient passés en marge de la mobilisation lycéenne contre la Loi Vidal

Vers 13h ce mardi 17 avril, une élève du lycée Balzac a été légèrement blessée par trois coups de couteau portés à son bras. Selon le témoignage de la victime, les faits se seraient déroulés aux alentours du lycée en question. La jeune fille aurait alors été agressée par 3 hommes cagoulés et se serait protégée avec son bras, expliquant les plaies.

Militante dans le mouvement des lycéens et étudiants contre la loi Vidal, la jeune fille et ses camarades accusent des membres liés à l'extrême droite et à la frange royaliste. En milieu d'après-midi une 50aine de lycéens en soutien se sont rassemblés devant le lycée Balzac, les forces de l'ordre étaient également présentes pour éviter des débordements.

Du côté du commissariat de Tours, si pour le moment les faits ne sont pas éclaircis, la police confirme avoir reçu la victime cet après-midi, après que celle-ci soit passée par le CHU pour panser ses blessures.

Photo : rassemblement des lycéens devant le lycée Balzac en soutien à la lycéenne