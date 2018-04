"A la conquête du partage" : un film bio et tourangeau

A découvrir jeudi soir.

Ce jeudi 19 avril, le réalisateur tourangeau Damien Mansion présente A la conquête du partage, un film qui suit le parcours de 3 agriculteurs bio de la la métropole dans leur processus d'installation

Le pitch :

Alors que les terres agricoles disparaissent, ces "nouveaux conquérants" défrichent des territoires où les légumes poussent dans l'échange et la p roximité ; avec la terre, et entre ceux qui les font pousser et ceux qui les mangent.Face à l’impasse de l’agro industrie et de ses légumes made in « très loin », maraichers, habitants, associations, élus, échangent et collaborent.



Le film est une histoire de conquête ; pas dans le sang, comme celle des Amériques ou dans des compétitions acharnées comme celles des Pôles. Il ne s’agit plus de s’accaparer des territoires lointains, d’en soumettre les habitants ou d’en extraire les ressources jusqu’à la dernière goutte. Non, ces territoires sont sous nos pieds ; c’est en apprenant à partager, à collaborer, à échanger qu’on peut les conquérir, ou tout simplement y habiter.

Durant environ 1h, ce moyen-métrage sera présenté dans une grande salle du cinéma CGR Centre ce jeudi à 20h (entrée 5€), mais dès 18h30 une trentaine d'associations vont se rassembler devant le multiplexe et dans son hall d'accuil pour expliquer leur travail et leurs activités.

La projection sera suivie d'un débat.