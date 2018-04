Tours-sur-Loire revient à partir du 04 mai

Pour finir le 30 septembre...

Il y a de l'animation en ce moment sur les bords de Loire au pied du pont Wilson. Depuis la semaine dernière, les équipes du Petit Monde ont commencé en effet à prendre possession des lieux pour installer les infrastructures de Tours-sur-Loire. Une installation qui signe le retour des beaux jours et des moments de détente le long du fleuve. Un must de la saison estivale tourangelle depuis maintenant 13 ans.

Pour l'édition 2018, pas de gros changements en vue par rapport à l'année précédente au niveau des installations avec une guinguette 3 en 1 : la guinguette centrale d'abord, l'originale, grouillant de monde et d'animations tout l'été. "Chez Dupont" également, en bas de la bibliothèque apprécié de ceux qui veulent plus de tranquilité et enfin "Le Foudre", côté Tanneurs et son ambiance plus intimiste et singulière.

Point de vue dates en revanche, Tours-sur-Loire prend cette année de l'avance avec une ouverture sous forme de "before" du bar "Chez Dupont" dès le 04 mai, avant une ouverture de la guinguette centrale le 11 mai puis du Foudre le 16 mai. Tours-sur-Loire restera ouvert cette année jusqu'au 23 septembre et le plaisir sera même prolongé au Foudre jusqu'au 30 septembre pour un "after" d'une semaine.

Enfin, côté rive nord, La Plage revient également cette saison avec une amplitude plus large puisqu'elle ouvrira dès le 18 mai prochain.