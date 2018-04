[#MIAM] La Rue de la Victoire a aussi ses burgers

Le Baoli s’y est installé il y a quelques semaines.

A Tours, les burgers ne cessent de se multiplier, surtout dans le centre-ville... Une preuve supplémentaire du côté de la Rue de la Victoire avec Le Baoli au N°59, dans un local longtemps inoccupé : voici un mix entre un fast food et un restaurant traditionnel, avec des prix très abordables (burger-frites à moins de 10€) et des banquettes confortables.



Au menu : une carte (presque trop) riche avec des burgers (jusqu’à 360g de viande pour les gros mangeurs), des tacos, des wraps ou des plats de brasserie (comme une entrecôte ou l’escalope Baoli, mais aussi des desserts comme un tiramisu option fondant au chocolat).



Ouvert au début du printemps, le restaurant tourne déjà bien avec les travailleurs du quartier, l’accueil y est très souriant et le service rapide, « on travaille avec des produits frais » nous explique le responsable qui a préféré renoncer aux wings de poulet présentes sur sa carte à l’origine plutôt que d’en servir des congelées.



De notre côté, on a commandé un burger du boucher (parce qu’il y a du pastrami, en plus du steak, de la sauce burger et du cheddar, et que l’on a toujours eu un petit faible pour le pastrami). Verdict : pas mal, suffisament copieux, mais petit bémol pour les frites que l’on préfère plus croustillantes et pour la rondelle de tomate pas vraiment de saison.



Plus d’infos sur la page Facebook du Baoli (qui a aussi un chouette avatar Snapchat sur sa devanture).