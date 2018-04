TGV Tours-Paris : trop de retards selon les abonnés

28h32 par usager en 2017.

Les jours de grève SNCF à répétition de ce mois d'avril ne sont pas la seule préoccupation des habitués du train de Touraine en ce moment... Les retards réguliers sont également dénoncés par l'association des abonnés de la ligne TGV Tours/St-Pierre-des-Corps/Vendôme/Paris.

Selon un décompte publié ce lundi suite à des données recueillies en 2017, l'association comptabilise 28h32 de retards en 12 mois sur un total de 320 trains empruntés. 68% de ces TGV étaient à l'heure, des chiffres plus mauvais que ceux de la SNCF qui annonce elle un tout petit moins de 80% de taux de ponctualité, la différence s'expliquant par le fait que l'association des voyageurs ne comptabilise pas l'ensemble des trains qui circulent sur la ligne dans son tableau.

Néanmoins, le cumul de ces retards finit par être pénalisant pour des habitués qui utilisent le train pour travailler (jusqu'à 3h30 de retards cumulés en septembre sur 34 trains testés) : l'association estime ainsi le préjudice financier à 343€80 pour 2017 pour un retard moyen de 5 minutes par trajet (rappelons que c'est au-delà de 5 minutes de retard que la SNCF considère qu'un train n'est pas ponctuel).

On se rassurera en se disant que la liaison entre la Touraine et la capitale n'est "que" la 8ème de France la plus en retard, Lyon-Lille étant en tête, Paris Le Mans est 7ème (d'après des données de l'association AQST).