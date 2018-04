Un frigo solidaire quartier des Halles

Une initiative portée par deux lycéennes.

Sarah et Constance avaient le sourire ce vendredi soir au restaurant le Mastroquet, place Gaston Pailljou à Tours. Les deux jeunes lycéennes, scolarisées à Sainte-Ursule, voyaient en effet leur projet solidaire prendre vie. Ce soir-là, elles inauguraient en effet un frigo solidaire, un projet sur lequel elles ont travaillé pendant de longs mois.

Tout est parti d'une vidéo d'une youtubeuse Natoo, évoquant le concept. Les deux jeunes filles se sont alors décidées d'en mettre en place un à Tours. Dans la ville, en effet, le concept est encore inconnu, si ce n'est au café La Barque où "La Disco Soupe" en a mis un en place en 2016.

Les deux jeunes filles vont alors faire le tour de leurs réseaux et trouver de l'aide au sein de leur établissement scolaire pour réunir les 1300 euros nécessaires à l'installation de ce frigo dont le concept est de permettre d'y laisser des aliments pour d'autres. Une façon de lutter contre le gaspillage mais aussi de faire bonne oeuvre solidaire. Une initiative qui séduira les propriétaires du restaurant Le Mastroquet qui acceptent d'accueillir ce frigo solidaire devant leur restaurant.

Un frigo solidaire issu de l'association "Les Frigos Solidaires" lancée il y a quelques mois par une restauratrice parisienne, Dounia Mebtoul, qui a découvert ce concept de "Brixton Fridge" à l'étranger. "Nous avons installé 6 frigos solidaires aujourd'hui en France et en avons une dizaine en projets" explique cette dernière. Le plus de l'association : la livraison du frigo en question et de son coffrage en bois réalisé par un artisan pour le protéger mais aussi une prise en charge en cas de disfonctionnement ou de panne. Un principe qui fonctionne explique Dounia Mebtoul : "Le frigo solidaire que nous avons installé à Paris, reste dehors nuit et jour sans soucis. Des étudiants, des SDF ou des retraités viennent y chercher à manger."

Une initiative qui en appellera peut-être d'autres, c'est en tout cas le souhait de Dounia Mebtoul qui envisage l'installation d'une cinquantaine de ces frigos solidaires en France d'ici un an.

Plus d'infos sur les Frigos Solidaires ici