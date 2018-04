4 trésors du marché bio de Beaujardin

Il se déroule chaque samedi matin.

Ce lundi sur Info-Tours.fr, nous faisons le point sur la santé des marchés d’Indre-et-Loire qui n’est pas extraordinaire malgré le retour des beaux jours et des fruits et légumes d’été sur les étals. C’est vrai : faire le marché ça prend du temps dont on manque de plus en plus souvent dans la Touraine de 2018, c’est pourtant un excellent moyen de trouver de bons produits pas forcément très onéreux et de plus en plus souvent locaux et bio, ou au moins issus d’une agriculture plus durable. C’est enfin un plaisir simple : celui de prendre son temps, d’échanger avec les commerçants en respirant l’air frais du matin pour repartir avec des idées de recettes, des odeurs et des couleurs plein la tête.

A Tours Centre, un marché se distingue un peu des autres : celui de Beaujardin. Comme aux Halles ou à Velpeau, on y trouve un nombre important de producteurs de la région mais aussi – et surtout – une section dédiée au bio. C’est là que nous nous sommes promenés pour dénicher quelques pépites que l’on vous invite vivement à goûter…

1 – Crème crue de Buxeuil

A 2€20 le petit pot (que l’on peut rapporter une fois vidé pour éviter les déchets), on peut emporter dans son panier un trésor tourangeau, et les mots sont pesés. Cette crème légère et gourmande est vraiment exceptionnelle, avec un goût intense. Ce week-end, elle a par exemple accompagné un excellent gratin de chou-fleur… Chapeau à la crèmerie des Frisonnes qui fait aussi du lait, du fromage blanc, du fromage frais, des yaourts… Le tout au lait cru bio. Contact : 02 47 92 04 02.

2 – Le houmous

Met libanais par excellence, le houmous (à base de pois-chiche) est une gourmandise orientale idéale pour l’apéritif. A Beaujardin, on en trouve en petits pots pour 4€ sur le stand de Voyage Végan qui prépare quelques recettes artisanales bio et propose également des steaks végétaux avec des céréales, et même depuis peu sans gluten (2€50). Vous pouvez oser les yeux fermés (et c’est un amateur de viande qui vous parle). Pour le houmous, il vous restera juste à trouver le pain pita, le meilleur pour le déguster. Contact : voyagevegan37@gmail.com

3 – Le tournedos

On trouve deux stands de viande sur la partie bio du marché de Beaujardin, tous deux chaudement recommandés et qui proposent également des huiles bio. Il y a la Ti’Bio d’Aire (Courcoué) et la Gaec de la Grenne (La Chapelle-Vicomtesse). Sur les étals : porc, poulet, bœuf… En saucisse, merguez, côte, terrine, boudin, cuisse ou ici en tournedos. Souvent de belles pièces, qu’il est possible de couper en deux pour réduire sa consommation de viande (100 à 150g sont largement suffisants). Avantage : les deux vendent également des morceaux sous vide qui se conservent plus longtemps comme ce tournedos de bœuf bio du coin vraiment excellent.

Également à découvrir en ce moment sur Beaujardin : le pomelo (croisement entre l’orange et le pamplemousse), les épinards, l’ail des ours… Et toujours des fromages de chèvre, du pain et même un traiteur qui s’inspire des mets japonais.