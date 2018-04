Les tops de la mode tourangelle réunis sur le même podium

A l'aube du printemps 2017, la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours avait accueilli la première édition du Grand Défilé de Tours, pour présenter les collections printemps-été des commerçants de la ville. Le printemps étant de retour, l'événement a refleuri ce vendredi 13 avril et les deux représentations (gratuites) ont fait salle comble à la mairie.

Organisée par Coppélia Evénément et AMAC Touraine, la soirée a notamment réuni Lacoste, Valège, Jacqueline Riu, Catimini, les Galeries Lafayette, le Printemps... On a vu des robes de mariée, de la laine, des lunettes et un show coiffure, des mannequins Femme, Homme et Enfant... Une panoplie de couleurs, de styles rock, détente, sexys ou casual...

Voici les meilleurs looks en images par Patricia Pireyre :