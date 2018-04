La dernière sortie des sièges du Bateau Ivre

Leur vente a eu lieu hier.

"Vous avez la chance de pouvoir acheter un morceau de patrimoine tourangeau" : c'est par ces mots que Me Aymeric Rouillac, commisseur-priseur, a ouvert la vente aux enchères des sièges du Bateau Ivre, ce vendredi après-midi devant la salle de la rue Edouard Vaillant.

198 sièges étaient en vente. Des sièges historiques qui ont été installés pour la première fois en 1958 à Tours. C'était alors au cinéma le Mexico. "Un cinéma qui a marqué beaucoup de Tourangeaux et qui attirait jusqu'à 100 000 spectateurs par an, avant de fermer ses portes en 1987". 1987 c'est aussi le déménagement du Bateau Ivre rue Edouard Vaillant qui récupère les fameux sièges rouges par la même occasion.

Et c'est sous un beau soleil, devant la salle actuellement en travaux, que la vente des banquettes s'est déroulée. Des banquettes par lots allant de 2 à 7 places et dans un état variable, d'un lot à l'autre. Pas de quoi freiner l'envie de la vingtaine d'amateurs présents pour l'occasion. Au total, la vente a permis de récolter un peu plus de 2000 euros à la SCIC Ohé.