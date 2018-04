Le Tours FC a perdu pour la 22ème fois de la saison

C’était contre Châteauroux.

Châteauroux est la meilleure équipe de foot de la région cette année : 6ème de Ligue 2, le club rendait visite au Tours FC ce vendredi soir pour la 33ème journée du championnat. Le match n’a pas été très excitant, et à la fin les visiteurs se sont imposés 1-0, ils repartent donc avec les 3 points que Tours espérait bien glaner…

A 5 matchs de la fin de la saison, le TFC est au plus mal avec ses 19 points et 22 défaites : il est toujours 20ème, toujours loin des autres équipes (9 points d’écart avec le 19ème Quevilly-Rouen, 10 points de Nancy 18ème, première équipe potentiellement capable d’arracher un maintien).

Bien sûr, mathématiquement, on peut dire que c’est encore possible mais alors qu’un club comme Orléans a profité de cette 33ème journée pour assurer son maintien « à 99% », Tours hypothèque chaque semaine un peu plus ses propres chances.

Voici les photos du match par Philippe Maitre :