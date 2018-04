Combien de trains ce samedi en Indre-et-Loire ?

Le trafic sera encore bien perturbé.

Ce vendredi, on a observé une journée de grève massive à la SNCF avec peu de trains et 300 cheminots rassemblée à St-Pierre-des-Corps... Le mouvement se poursuit ce samedi, avant 3 journées normales dimanche, lundi et mardi puis de nouveau un appel à cesser le travail mercredi et jeudi prochain.

Voici ce qui vous attend si vous devez voyager ce 14 avril :

1 TGV Atlantique sur 3

1 TGV province-province sur 5

3 trains dans chaque sens sur l'axe Tours-Orléans

1 aller-retour Tours-Loches

2 allers-retours Tours-Vierzon

1 aller-retour en bus pour Le Mans

Trains et bus vers Chinon

Bus pour Vendôme et Bléré

Tous les horaires sont sur le site et l'appli SNCF, les billets déjà réservés sont échangeables et remboursables. Les cheminots devraient par ailleurs se retrouver en centre-ville de Tours dans la matinée pour sensibiliser sur leur mouvement.