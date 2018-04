Samedi, les motards tourangeaux vont manifester jusqu'à Orléans

Pour dire non aux routes secondaires à 80km/h.

Ils ont beau se sentir un peu seuls à manifester, peu soutenus par les automobilistes, les motards n'en démordent pas : ils refusent la nouvelle limitation de vitesse à 80km/h sur les routes secondaires qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain sur décision du gouvernement, et dans l'objectif de réduire le nombre de victimes de la route.

Depuis le début de l'année, la Fédération des Motards en Colère d'Indre-et-Loire proteste donc régulièrement via des rassemblements locaux et régionaux et elle rallumera ses moteurs ce samedi 14 avril avec une participation à une manifestation régionale.

Le programme :

9h45, rassemblement près d'Ikea à Tours

11h30, rassemblement devant la préfecture de Blois

Manifestation à Orléans dans l'après-midi

Selon Olivier Lecomte, président de la FFMC37, l'objectif n'est pas de demander une absence totale de routes secondaires à 80km/h mais de n'appliquer une telle mesure que sur des sites accidentogènes, "pas sur de longues lignes droites."

Le représentant des usagers de deux-roues demande aussi un grand plan de sécurisation des routes et la fin de mesures abusives de la part des élus, il vise notamment les ralentisseurs hors normes ou l'ajout d'équipement pour empêcher des riverains de stationner mais qui sont selon lui dangereux pour les motos et les scooters.

D'autres manifestations pourraient être organisées d'ici l'été.