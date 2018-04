[PENSE BÊTE] Le frigo partagé de La Barque attend vos dons de nourriture

Il permet aux plus démunis de trouver à manger toute l’année.

Ce jeudi sur Info Tours, on vous donne des nouvelles de La Barque, le café associatif de la Rue Colbert de Tours. L’établissement revit depuis presque un an après ses difficultés financières de l’hiver 2017, sachant qu’il a bien failli disparaître ce qui aurait été dommage vu qu’il permet aux sans domicile fixe de passer une journée conviviale lorsque les centres d’hébergement d’urgence sont fermés.

La Barque, c’est 53 membres dans son association, une dizaine de bénévoles actifs, 1 salarié (bientôt 2, peut-être 3), un café à 0,80€, des livres, un suivi social et… un frigo partagé.

Le frigo partagé, c’est quoi ?

Franchement, c’est tout simple : si vous partez en vacances ou en week-end et que vous avez des aliments pas encore périmés mais que vous ne comptez pas utiliser, vous pouvez les apporter du mercredi au dimanche dans le frigo de La Barque, vous les déposez là et les personnes n’ayant pas forcément les moyens d’acheter à manger pourront ainsi en bénéficier, « en général, ça ne reste pas très longtemps » explique Philippe Geiger, trésorier de l’association.

Qu’est-ce qu’on peut déposer ?

Tout ce qui se mange : plats cuisinés, sandwichs, laitages, fruits et légumes… Des commerçants viennent le remplir ce réfrigérateur avec des invendus le dimanche, une maraîchère participe aussi, l’association de La Barque y stocke blettes et radis noir venant de son jardin participatif de La Riche… Même si vous ne partez pas de chez vous, vous pouvez passer faire un don « et en profiter pour discuter avec l’équipe ou les bénéficiaires » ajoute Philippe Geiger. La machine est accessible de 10h à 18h, et même dès 9h le week-end.

PS : Il est autorisé d’imprimer cet article et de le scotcher sur votre frigo pour qu’il serve de pense-bête.