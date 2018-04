5 bonnes raisons d'aider Les Ilots Electroniques

En difficulté financière, Les Ilots font appel à leur public.

Les Ilots Electroniques connaissent des difficultés financières et ont lancé une campagne de financement participatif pour solliciter leur public et leurs sympathisants. L'enjeu est simple, après une année 2017 compliquée en raison de la météo notamment, les Ilots ont besoin de 10 000 euros pour poursuivre l'aventure entamée en 2014. On vous donne 5 bonnes raisons de les soutenir.

Parce que, bon, les dimanches sans les Ilots c'est moins funky

Autant se le dire tout de suite, la première raison est purement hédoniste parce qu'il est toujours agréable d'aller faire une petite sieste sur l'herbe avec du son en fond. Cela tombe bien c'est pile poil le concept des Ilots Electroniques qui prennent possession d'un parc ou jardin de l'agglomération le dimanche à chaque édition. Au programme des DJ pour passer de la musique et de la nature autour pour profiter de l'endroit. Kiffant !

Parce qu'un acteur culturel en danger ça fait toujours ch...

Quand un vieux meurt on dit que brûle une bibliothèque. Quand un acteur culturel meurt c'est un peu de vie sur le territoire qui s'en va avec. Et peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier, on a besoin d'acteurs culturels pour faire bouger la ville, mais aussi pour s'aérer de la pression du quotidien

Parce que grâce aux Ilots on s'est rendu compte que l'électro c'était pas si mal

Autant le dire tout de suite si vous avez de l'électro une image de musique de sauvage, faisant boum boum, il faut absolument que vous passiez par Les Ilots au moins une fois pour vous rendre compte que l'électro c'est aussi parfois cool, vaporeux et aérien.

Parce que les Ilots c'est pour tout le monde, les jeunes et les moins jeunes.

Bon on ne sait plus trop dans quelle catégorie des deux on se trouve de notre côté, mais la force des Ilots c'est de rassembler la jeunesse et la... moindre jeunesse... Loin de se contenter d'attirer les férus de musique techno et électro, les Ilots par leur concept simple et convivial attirent de nombreuses familles à chaque édition, qui cotoient des plus jeunes en train de danser devant la scène. Un mélange des genres qui fait mouche et qui n'est pas si commun que cela.

Parce que pour 2018 les Ilots promettent plein de nouveautés.

Et c'est dans cette démarche de proposer des événements pour tous que les organisateurs des Ilots ont prévu pour leurs éditions de 2018 des nouveautés : un espace enfants digne de ce nom, des activités annexes mais aussi une deuxième scène pour élargir les esthétiques musicales... Ce serait bête de ne pouvoir en profiter.

Pour soutenir les Ilots ça se passe ici

Mathieu Giua