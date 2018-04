Vendredi, la mode se réinvite à l'Hôtel de Ville de Tours

Deux défilés sont prévus dans la même soirée.

Il y a 13 mois, une soirée avait marqué les esprits dans la grande salle des fêtes de l'Hôtel de Ville de Tours : un défilé présentant les collections printemps-été des commerçants de la ville. Le printemps étant de retour, l'événement revient également pour une seconde édition ce vendredi 13 avril à 18h et 20h30, au même endroit;

Organisée par Coppélia Evénément et AMAC Touraine, la soirée est accessible à toutes et à tous, entrée gratuite. Parmi les marques présentées : Lacoste, Valège, Jacqueline Riu, Catimini... Mais aussi dans le programme : les Galeries Lafayette, le Printemps, des robes de mariée, de la laine, des lunettes et un show coiffure.