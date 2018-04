Un voyage en voiture de rêve pour aider les enfants en difficulté

Départ samedi 14 avril de l'abbaye de Marmoutier à Tours.

Ferrari, Mustang, Jaguar, Porsche... On est assez peu nombreux à pouvoir monter dans ses voitures très haut de gamme, mais beaucoup de personnes en rêvent. Ce samedi ce sera possible, non seulement de s'installer dans ces véhicules de prestige, mais aussi de faire un peu de route, d'entendre le bruit des moteurs... Le tout en faisant une bonne action.

Afin de soutenir la Fondation Verdier qui vient en aide à des enfants et adolescents en difficulté, le Rotary Club de Tours propose des baptêmes à bord de voitures d'exception ce samedi 14 avril au départ de l'abbaye de Marmoutier de Tours, sur la rive Nord de la Loire.

Sur le parking, on trouvera également des voitures anciennes dont une Hotchkiss de 1937 ou une Triumph TR4. Du passé au futur, il n'y a qu'un pas : cette journée sera par ailleurs l'occasion de tester une Tesla, 100% électrique.

Les voyages dureront une vingtaine de minutes pour 10€, une somme reversée à la Fondation Verdier.

Echap' Et Belles, c'est ce samedi 14 avril de 10h à 17h à l'abbaye de Marmoutier à Tours, les infos ici.