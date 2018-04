Basket féminin : Le CEST battu par Le Havre

mauvaise opération pour les Tourangelles

Les joueuses du CEST recevaient leurs homologues havraises de dimanche à la Halle Monconseil de Tours Nord pour le compte du championnat de N3. Un match où les filles du Chambray Touraine Handball, récemment qualifiées pour les playoffs de leur championnat, ont été reçues et présentées avec les honneurs au public. Une présence et un soutien qui n'a pas suffit en revanche aux basketteuses tourangelles dominées une grande partie du match par Le Havre, notamment au niveau physique. Malgré une fin de match halletante où le CEST revenait à un point (à une minute de la fin), ce sont finalement les Normandes qui repartaient gagnantes 56-59. Dommage et une mauvaise opération au classement face à un concurrent direct.

Morgan Morvan