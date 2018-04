Un carnaval de Tours sous le signe du folklore

Retour en images sur le défilé de ce dimanche

Le carnaval de Tours avait joué le coup du changement cette année. Nouveau parcours autour des Halles, nouveau programmateur (l'association Salsa Rica) et défilé un dimanche au lieu du samedi traditionnel, de quoi espérer faire venir de nombreuses familles.

Et il y avait bien du monde dans les rues de Tours, dans le défilé, comme autour sur les trottoirs. Un carnaval sur le thème "Autour du monde", avec de nombreuses associations folkloriques et traditionnelles présentes : Saravah (Batucada), Pan’N’co (steelpan et musiques afro-caribéennes), Country Dance Animation (démonstration de danse country), Soleil du Portugal (folklore portugais), Samba de Bahia (folklore latino), Jaipur Maharaja Brass Band (fanfare de l’Inde d’aujourd’hui), La Kevrenn de Tours Penn ar Bed (bombarde, caisse claire, percussion, cornemuse), etc...

De quoi mettre une bonne ambiance festive avec de nombreuses chorégraphies, même si certains regrettaient un manque de folie et un carnaval au final un peu lisse.

A revivre en images avec les photos de Pascal Montagne et Claire Vinson :