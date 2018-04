Grève SNCF en Touraine : les prévisions de lundi en GIF

4ème jour avec peu de trains depuis le début du mouvement.

Ça s’en va et ça revient : deux jours sur 5, les cheminots sont appelés à la grève contre la réforme de la SNCF. Après deux journées compliquées mardi et mercredi dernier, les trains se sont de nouveau faits rares ce dimanche et le mouvement va se poursuivre ce lundi.

Voici ce que ça va donner si vous reprenez le travail :

TGV : 1/5 que ce soit pour la liaison vers Paris depuis Tours et St-Pierre-des-Corps, pour les trains vers Bordeaux ou pour les liaisons en direction de Lyon, Strasbourg, Lille… Les Ouigo – TGV low cost – seront eux tous au garage.

TER : 1 train sur 6 de Tours vers Orléans et zéro, rien, nada, en direction de Loches, Le Mans, Saumur, Nantes, Chinon, Poitiers, Châteaudun… 10% des TER pour Vierzon. Du coup, on pourra utiliser les rails vides pour autre chose...

Pour vous informer : l’appli SNCF sur smartphone, le site ter.sncf.com pour la région Centre-Val de Loire…

Les billets pour cette journée sont échangeables et remboursables quel que soit le tarif.

Mardi, mercredi et jeudi le trafic devrait être normal puis perturbé jeudi et vendredi. C’est ça, la grève perlée.