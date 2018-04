Les as du tatouage sont à Tours

C'est jusqu'à demain au parc des Expos.

Ce week end le Parc des expositions de Tours va connaître un rythme soutenu avec pas moins de trois événements. Côté pile, le Tours Freestyle Moto, une compétition regroupant les meilleurs pilotes au monde.

Côté face, on retrouve également le Rock’n’ Roll Show, le festival des musiques Rock'n'roll 50's / 60’s.

Enfin, comme une pièce peut avoir deux côtés mais aussi une tranche, on retrouve aussi le Salon du Tatouage, l'un des plus grands rassemblements de tatoueurs de France qui devrait attirer jusqu'à demain près de 20 000 visiteurs et que l'on vous propose de découvrir en photos grâce à James Techer :