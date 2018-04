Le Tours FC ramène 1 point de Bourg-en-Bresse

Un nul qui n'arrange pas les Tourangeaux au classement

Si on voit le verre à moitié plein on peut se dire que ce nul ramené de Bourg-en-Bresse est encourageant pour le Tours FC qui n'ont pas démérité lors de ce match. Si on regarde le verre à moitié vide on se dit qu'il n'arrange pas les affaires du club tourangeau dans la course pour le maintien. Face à un concurrent direct, la victoire aurait impulsé une dynamique certaine. D'autant plus dommage que les Tourangeaux ont mené une grande partie du match après avoir ouvert le score à la 31e minute (Gauthier Hein). Oui mais réduits à 10 après l'expulsion de Rayan Raveloson, les Tourangeaux ont subi par la suite et se sont faits rejoindre à la 81e minute. Rageant.

Premiers non-relégables, Bourg-en-Bresse garde donc ses 12 points d'avance sur le Tours FC. Dans le même temps, les Tourangeaux reviennent à 9 points du 19e Quevilly-Rouen, tandis que Nancy 18e et donc barragiste est égalament 9 points devant le Tours FC avant son match lundi à Lens.