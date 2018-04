Sabine de Rozières expose quartier Blanqui

Des photos à découvrir les 14 et 15 avril.

La photographe tourangelle Sabine de Rozières organise une exposition-vente de photos les samedi 14 et dimanche 15 avril à Tours dans le quartier Blanqui au 14, rue René de Prie (site accessible avec un parking).

L'entrée est gratuite.



Plus de 300 photos seront présentées sur des thématiques variées : vallée de la Loire, paysages, militaires, religieux, natures mortes, patrimoine, Tunisie, Canada...

Elles seront exposées et vendues sur des supports différents : Alu Dibond®, plexi, papier photo. Et dans tous les styles aussi : noir et blanc, sepia, couleurs. Budget : de 5€ à 400€.