[#Miam] La Petite Cuisine, un restaurant comme à la maison.

A tester sans hésiter

C'est peut-être l'une des adresses les plus tendances actuellement à Tours. Ouverte du lundi au vendredi (midi uniquement), La Petite Cuisine a eu beau doubler sa surface en passant de la rue Berhelot à la rue Voltaire, on ne pourra que vous conseiller de réserver tant le lieu est généralement plein.

La Petite Cuisine c'est un endroit chaleureux pour commencer. Une ambiance à la fois classe et simple avec sa grande table centrale, ses fauteuils cosy pour l'attente et sa cuisine ouverte, lieu privilégié de Marie, la patronne et cheffe des lieux qui prépare les repas face à vous.

D'entrée on sent la convivialité dans ce restaurant atypique qui donne des allures de chez soi. La convivialité on la retrouve également par le contact entre clients. Si quelques tables de deux sont disponibles pour des repas plus intimes, le principe de base ici est qu'on s'installe sur la grande table avec les autres clients, un peu à la manière d'une table d'hôtes. De quoi faire naître des conversations rapidement et renforcer la bonne ambiance que l'on avait perçu en entrant.

Côté cuisine, Marie aime créer et mélanger les saveurs et les cultures et cela se sent et se voit. Le plat lors de notre passage : un mélange de différents plats asiatiques que la cheffe a recomposé en y ajoutant sa touche personnelle : le sumac, une épice au goût citronné qui explose en bouche. Frais et surprenant. Un plat à 15 euros, compris également dans la formule à 18 euros que l'on vous recommande. Dans celle-ci, nous avons eu le droit à un velouté, une salade et le plat donc, dans un esprit japonisant. Cuisine zen et ambiance zen, accueil chaleureux. A tester sans hésiter.

> La Petite Cuisine, 45, rue Voltaire à Tours. Retrouvez également la Petite Cuisine sur Facebook.