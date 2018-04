"Hitbox Makers Game Jam" : 48h pour créer un jeu

Ca se passe du 06 au 08 avril au HQ à Tours.

Alors que les jeux qu'ils soient virtuels ou non, n'ont jamais eu autant la côte, depuis quelques années, une communauté de développement de jeux, nommée « Hitbox Makers », s'est fédérée au sein de l'association Palo Altours avec pour objectif d'organiser des weekends de création de jeux.

Un peu à la manière d'un start-up week-end, "Hitbox Makers Game Jam", le nom de l'événement, proposera aux participants un sprint de 2 jours pour créer, tester mais aussi se rencontrer.

Après Mame l'an passé, l’évènement se déroulera cette année au HQ, le nouvel espace de coworking à Tours. Un événement qui bénéficie du soutien de Brassart, l’école de graphisme, ainsi que de l’entreprise My Serious Game pour accompagner les participants (au nombre de 50 l'an passé)

Les lieux seront fermés au public pendant la plus grande partie du weekend pour laisser les participants avancer dans leur défi. Cependant ils seront ouverts, sur inscription, pour les soirées d’ouverture et de clôture.

· Vendredi soir, à partir de 19 h aura lieu la soirée d’ouverture.

·Dimanche soir, à partir de 19 h aura lieu la soirée de clôture. Après un diner sur le pouce et une coupe, tous les convives pourront tester les jeux et décerner 3 prix : le prix des participants, le prix du public, et le prix coup de cœur décerné par My Serious Game.

Plus d’informations : https://hitboxmakers.fr/

Crédit photo : Hitbox Makers