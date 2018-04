une « Semaine de l’égalité » à l'Université de Tours.

Du 04 au 10 avril

Du 4 au 10 avril, la Mission Égalité de l’université de Tours organise une « Semaine de l’égalité » afin d’ouvrir des espaces d’échanges sur l’identité de genre, les stéréotypes et les discriminations de genre.

Cette semaine de l’égalité propose également un moment de réflexion sur l’accès aux études et à la progression des carrières en milieu universitaire.

Trois événements sont prévus :

- mercredi 4 avril : projection du film - documentaire « Lunadigas » suivi d’un débat sur les stéréotypes des femmes sans enfants

- jeudi 5 avril : table ronde sur l’égalité des carrières en milieu universitaire

- mardi 10 avril : journée d’études sur « Identité de genre et vie universitaire », avec un atelier interactif et la projection du film « Kings, Queens, & In - Betweens » de Gabrielle Burton, en présence de l’auteure.

Cette manifestation s’inscrit dans une politique universitaire visant à combattre toute forme de discrimination et soucieuse de garantir l’égalité des chances des étudiants et des personnels , tant en ce qui concerne l’offre de formation que les conditions de travail.

Événement s gratuits et ouverts à tous - Plus d’infos

