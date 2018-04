Le carnaval de Tours part autour du monde

Il aura lieu dimanche 08 avril

Après deux éditions sous une fine pluie et des températures plutôt basses, le carnaval de Tours pourrait passer entre les gouttes. C'est du moins ce qu'espèrent les organisateurs.

Un carnaval 2018 qui connaît plusieurs modifications. Concernant la date déjà puisqu'au lieu du samedi habituel, c'est un dimanche qu'il aura lieu cette année. Dimanche jour de famille par excellence et donc l'espoir au bout d'attirer encore plus de monde que les années précédentes (en moyenne environ 5000 personnes y participaient ces dernières années).

Deuxième nouveauté : le parcours. Déjà l'an passé, le départ traditionnel au château de Tours avait été changé. Cette année, c'est tout le parcours qui a été repensé. Fini donc la traversée Est-Ouest du centre-ville et le final sur les bords de Loire. Cette année, le carnaval fera un parcours avec comme point de départ et d'arrivée les Halles de Tours.

Le parcours du carnaval 2018 :

Troisième nouveauté : la programmation. Si la ville de Tours est toujours l'organisateur de ce carnaval, elle a confié cette année la programmation de celui-ci à l'association Salsa Rica. Sur le thème retenu "Autour du monde", Salsa Rica a donc convié plusieurs association et structures invitant au voyage : Saravah (Batucada), Pan’N’co (steelpan et musiques afro-caribéennes), Country Dance Animation (démonstration de danse country), Soleil du Portugal (folklore portugais), Samba de Bahia (folklore latino), Jaipur Maharaja Brass Band (fanfare de l’Inde d’aujourd’hui), La Kevrenn de Tours Penn ar Bed (bombarde, caisse claire, percussion, cornemuse), etc... Sans oublier les traditionnelles compagnies de rue (comme la Compagnie D) et les défilés de chars.