Les "stars olympiques" étaient à Tours

Le « Gala des Stars olympiques » était de passage dans la semaine à la Patinoire de Tours.

Le « Gala des Stars olympiques » organisé par la Fédération Française des sports de glace s’est déroulé à la Patinoire de Tours, un show de haute volée, présenté par Philippe Candeloro.

Entre chorégraphies et acrobaties des plus travaillées, les patineurs de l’Equipe de France sur glace accompagnés d’anciennes gloires ont séduit le public venu nombreux les saluer. Un plateau d’exception alliant stars du présent et du futur. En tête d’affiche, on trouvait Guillaume Cizeron et Gabriella Papadakis, double champions du monde et vice-champions olympiques au JO de Pyeongchang. Ils étaient accompagnés sur la glace par Marie-Jade Lauriault & Romain Le Gac, Vanessa James & Morgan Cipres (5ème place en patinage artistique aux JO), Lola Esbrat & Andrei Novoselov, Anette Dytrt & Yannick Bonheur, Maé Bérénice Meite, Laurine Lecavalier, Marie-Pierre Leray, Chafik Besseghier, Romain Ponsart et Florent Aamodiot.

Patricia Pireyre