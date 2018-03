Le Tours FC s'impose à Lorient

Le TFC reste sur 5 matchs sans défaites.

Le Tours FC recevait Lorient ce vendredi soir pour le compte de la 31e journée de Ligue 2. 4e avant le match, les Lorientais restaient sur 4 victoires de rang. De leur côté les Tourangeaux étaient sur une bonne série également avec 4 matchs sans défaites (1 victoire et 3 nuls).

Malgré un début de match difficile où les Tourangeaux furent menés rapidement sur penalty (8e minutes, but de Marveaux). Menés 1-0 à la mi-temps, le TFC a néanmoins réussi une second période de haut rang et ont réussi à renverser la tendance de ce match en inscrivant 3 buts (Miguel à la 65e, Devaux sur pénalty à la 80e et Hein dans le temps additionnel). Une victoire 3-1 qui fait du bien au moral pour les Tourangeaux qui continuent leur bonne série, de quoi leur faire garder un mince espoir de maintien dans ce championnat.

Toujours derniers au classement, le TFC compte toujours 10 points de retard (et un match en moins) sur Quevilly-Rouen qui s'est imposé de son côté 2-0 au Havre. Les Tourangeaux ont également 10 points de retard sur Nancy, actuel 18e et barragiste qui jouera demain contre Reims, actuel leader de Ligue 2. Bourg-en-Bresse, défait ce soir à Auxerre est toujours premier non-relégable. Le TFC accuse un retard de 12 points sur ces derniers (avec un match en retard également). Les Tourangeaux ont encore 8 matchs pour croire à l'exploit. Prochain rendez-vous mardi soir (03 avril) pour la réception de Valenciennes (match en retard).

Les photos du match par Philippe Maitre