Tours : Xavier Dateu et Pierre-Henri Moreau écartés de la majorité

Ils s'étaient abstenus lors du vote sur le budget.

La décision était prévisible, en s'abstenant lors du vote sur le budget 2018 ce mercredi 28 mars, Xavier Dateu prenait le risque de se faire exclure de la majorité municipale.

Un risque que l'ancien adjoint aux sports, en retrait déjà des décisions prises par la majorité de Christophe Bouchet depuis sa défaite face à ce dernier dans la succession de Serge Babary comme maire, assumait pleinement. Déjà lors du débat des orientations budgétaires le mois dernier, Xavier Dateu s'était montré virulent à l'égard des décisions prises, se mettant de facto en marge de la majorité municipale.

Des critiques renouvelées lors du budget, l'ancien adjoint aux sports regrettant le choix de tripler le budget de la voirie ou encore la mise en place du plan lumières sur le patrimoine de la ville "alors que nombre d'infrastructures sportives ou scolaires auraient besoin de rénovations". Pour Xavier Dateu, "il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas d'investissements sur la voirie mais peut-être y consacrer moins pour mieux équilibrer. Dans certains gymnases il fait 7 à 8 degrés l'hiver".

Des critiques qui s'ajoutent à celles formulées sur l'augmentation des dépenses de communication.

Mais Xavier Dateu n'est pas le seul élu de la majorité à ne pas avoir voté en faveur du budget municipal. Sorti téléphoné lors de ce vote, le jeune élu Pierre-Henri Moreau ne l'a pas voté non plus. De retour dans la salle, le maire Christophe Bouchet lui a proposé de faire connaître son choix et Pierre-Henri Moreau de maintenir son abstention de façon peu claire au cours d'un échange où le malaise était perceptible.

On le sait, le vote du budget est toujours un moment symbolique pour une majorité municipale, l'occasion d'affirmer sa politique et ses choix, de façon unie. Les membres qui s'abstiennent de cette solidarité de majorité le savent aussi.

Par communiqué, Olivier Lebreton, le porte parole de la majorité a confirmé cette règle tacite mais connue de tous :

"Xavier DATEU et Pierre-Henri MOREAU n’ont pas voté ce budget. La majorité municipale prend acte de leur volonté de s’écarter de notre projet commun, sur lequel les Tourangeaux nous ont fait confiance en 2014 et qui sert de fondement à notre union. En s’abstenant de voter notre budget, Xavier DATEU et Pierre-Henri MOREAU se sont de fait positionnés en dehors de la majorité municipale."