Hépatite B : un chercheur tourangeau a besoin d'aide

Pour mieux soigner les complications liées à la maladie.

En janvier, le docteur tourangeau Julien Marlet du CHU a lancé une campagne de financement participatif afin de récolter 7 500€ dans le cadre d'un projet de recherche sur l'hépatite B.

"L’objectif final est de mieux soigner les complications qu’induit l’hépatite B chez certains patients. Les enjeux en terme d’amélioration de la prise en charge sont importants, notamment pour ceux chez qui l’hépatite B chronique dégénère en cirrhose ou en cancer du foie. Environ 300 000 patients sont suivis pour une infection chronique par le virus de l’hépatite B en France" explique l'hôpital.

Julien Marlet est virologue au CHU de Tours. Il réalise également un doctorat d’Université au sein de l’équipe de recherche INSERM U1259 spécia-lisée dans l’étude du VIH et des virus des Hépatites B et C.

Pour l'aider ça se passe ici.