Journée d'information sur les acouphènes

A l'hôpital Bretonneau mercredi 28 mars

L'association France Acouphènes organise une journée d'informations sur les problèmes d'audition et plus particulièrement sur les acouphènes et l'hyperacousie à l'hôpital Bretonneau mercredi 28 mars entre 10h et 16h. L'association tiendra notamment un stand dans le hall du bâtiment B1A.

Selon un sondage paru le mois dernier, 1/4 des Français (entre 14 et 17 millions) souffriraient d'acouphènes dans leur quotidien et 2 à 4 millions de manière permanente.

Les acouphènes sont des sifflements ou des bourdonnements persistants dans l'oreille liés à des expositions répétées à des niveaux sonores élevés, ou à certaines pathologies ou encore au vieillissement. Quant à l'hyperacousie, c'est à dire une hypersensibilité aux bruits, ils concerneraient 8% de la population.

