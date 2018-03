Ce que l'on peut voir au mémorial de l'Hôtel de Ville de Tours

Il vient tout juste d'être inauguré.

Sous le grand escalier de l'Hôtel de Ville de Tours se trouve un mémorial, accessible depuis la cour intérieur de la mairie... Au-delà du monument présent sur le pallier où ont lieu plusieurs célébrations (comme celle ayant lieu chaque année pour la Libération de Tours), il s'agit d'une petite pièce qui a d'abord accueilli les dépouilles (cette période ayant) duré de 1947 à 1973) puis l'urne des déportés (placée maintenant au centre du monument aux morts du bâtiment) ainsi que des reliques ayant un rapport avec la seconde guerre mondiale.

Désormais, cette crypte est un lieu de mémoire ouvert au public sur demande (par exemple pour les scolaires) ou lors d'événements comme les Journées du Patrimoine. Il est non seulement consacré au conflit de 1939-1945 mais aussi aux deux grandes guerres précédentes (1870-1871 et 1914-1918). Des objets et documents rappelant l'implication de la ville dans les différentes batailles y sont présentés, ils proviennent des archives municipales mais aussi d'une collection de l'historien Louis Descols, spécialiste des régiments tourangeaux

Les objets présentés :