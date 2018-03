Elie Semoun était attendu par ses fans

L'humoriste était en dédicace à Tours

Juste quelques heures avant de monter sur les planches de l’Espace Malraux à Joué Les Tours pour présenter son nouveau Spectacle One Man Show, Élie Semoun est passé par Cultura Tours Nord ce samedi pour une séance de dédicaces.

Et on peut dire que l'humoriste est toujours aussi apprécié, les fans faisant la queue avant même son arrivée. L’humoriste et acteur, connu de toutes les générations s’est plié pendant une demi-heure au jeu des selfies et autographes. Un beau moment d'échange avant de filer à l'Espace Malraux pour y faire rire le public venu aussi en nombre...

Patricia Pireyre