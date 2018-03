Infarctus du myocarde : une soirée pour tout savoir

Conférence gratuite à Tours.

Dans la série des Jeudis de la Santé de Tours, la prochaine conférence est prévue ce jeudi 29 mars, elle sera consacrée à l’infarctus du myocarde et aux manières de s’en prémunir.



C’est le Professeur Angoulvant qui l’animera. Il s'en explique :



« L’infarctus du myocarde est une maladie fréquente et grave responsable d’un nombre important de décès et d’hospitalisations et qui génère des dépenses de santé importantes. L’infarctus survient lorsque une des artères du coeur se trouve brutalement occluse en raison de la formation d’un caillot. Le sang n’arrive plus au coeur et celui-ci souffre et risque de s’arrêter.



Les soins mis en oeuvre lors de la phase aiguë d’un infarctus ont permis de faire baisser de façon importante la mortalité depuis 20 ans. En revanche, le nombre d’infarctus ne diminue pas et il reste des progrès à faire en matière de prévention. Ces progrès sont urgents notamment chez les femmes chez qui les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité. Ces progrès passent par des efforts d’éducation dirigés vers les jeunes, un meilleur dépistage, et la mise en oeuvre quand cela est justifié des traitements préventifs visant notamment à réduire le cholestérol, l’hypertension et le diabète. »

Début de la soirée à 18h30 à l'Hôtel de Ville (gratuit).

D'après communiqué.