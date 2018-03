Un jardin partagé en projet dans le Vieux-Tours

Le projet sera lancé par un chantier participatif le 24 mars.

L'association Victoire en transition a pour but "de créer et d’entretenir des jardins partagés dans le quartier de la place de la Victoire à Tours" et elle annonce que "le premier jardin partagé va voir le jour sur la place du Vert Galant (juste derrière la place du Grand Marché) à l’occasion d’un chantier participatif permettant d’installer les cinq bacs qui contiendront la terre mise à disposition par la ville de Tours et surtout les plantes que nous cultiverons."



Ce chantier participatif aura lieu ce samedi 24 mars à partir de 10h place du Vert Galant. Tout le monde est bienvenu, "l’association se charge d’amener les matériaux nécessaires et les outils. Une buvette sera proposée toute la journée."



Contact :Stéphan ie God - anostephgodano@hotmail.com

