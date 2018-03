Les enfants des Restos du Coeur racontent leur voyage à Beauval

Dans une exposition.

Dès septembre 2016, 4 étudiants de l'IUT de Tours ont entamé un projet baptisé One Day in Beauval dans l'objectif était d'emmener un groupe d'enfants des Restos du Coeur au Zoo de Beauval dans le Loir-et-Cher. Après un an et demi de travail, le groupe a réussi son pari et les bénéficiaires de l'association ont découvert les animaux le 7 mars dernier. Les places avaient été offertes par le parc zoologique. Les enfants ont également bénéficié d’une activité, avec la thématique “éveil des sens”.

Pour revivre cette journée, une exposition photo est organisée par les jeunes de l'IUT ce samedi 24 mars dans la salle 121 des Halles de Tours. "L'événement public souhaite rassembler tous les acteurs du projet et sensibiliser le grand public aux actions culturelles mises en places pour les plus démunis. Les 10 enfants présents lors de la visite ainsi que les bénévoles sont vivement conviés pour clore le projet" note le quatuor d'étudiants en communication qui donne rendez-vous à 17h.