Grève SNCF : le détail des perturbations du 22 mars en Touraine

Pas plus d'un train sur 2. A une exception près.

Si vous prenez le TER entre Tours et Chinon, bonne nouvelle : la SNCF annonce un trafic normal sur la ligne ce jeudi 22 mars, et ce malgré la grève annoncée dans l'entreprise publique, la première depuis l'annonce de sa réforme par le gouvernement.

Le mouvement, qui est lié à la mobilisation globale de la fonction publique, va fortement voire très fortement perturber le trafic en attendant la grève "perlée" (2 jours de grève tous les 5 jours) prévue en avril, mai et juin.

Dans le détail, 40% des TGV vont circuler au départ des gares de Tours et St-Pierre-des-Corps. En moyenne, il y aura un TER Centre-Val de Loire sur 2 :

50% des trains de Tours à Orléans

1/3 vers Loches (1 aller retour assuré)

1/2 de Tours à Nevers

1/3 vers Le Mans

1/2 vers Poitiers et Saumur

1/3 pour les Intercités vers Paris Austerlitz

Pour en savoir plus sur les horaires, ter.sncf.com ou l'appli SNCF. Les voyageurs ayant un billet de TGV ont normalement été contactés par SMS, et des fiches horaires sont disponibles dans les gares. On rappelle que les bus Rémi et Fil Bleu circuleront normalement, tout comme les Ouibus (filiale de la SNCF). Prévoyez en revanche des difficultés de circulation en centre-ville de Tours dès 10h avec le rassemblement Place de la Liberté. Ce dernier rejoindre ensuite Jean Jaurès, Anatole France, les Halles et le Boulevard Béranger ce qui devrait au moins durer 2h.