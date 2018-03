Les Remparts s'inclinent définitivement contre Nantes

Tours est éliminé en quarts de finale des play-off.

La série avait bien commencé : opposé à Nantes en 1/4 de finale des play-off du championnat de D1 de hockey, Tours avait remporté le 1er match à l'extérieur, perdu le second mais emporté le 3ème à domicile. Malheureusement, les Remparts ont craqué en fin de série : défaite jeudi dernier pour le second match à domicile, et donc 5ème rencontre décisive ce dimanche en Loire-Atlantique...

Là-bas, Nantes, devant au classement à l'issue de la saison régulière, s'est imposé 4-1 même si les joueurs de Bob Millette avaient pris l'avantage en début de rencontre. Derrière, les locaux ont déroulé. Logique respectée d'un certain côté, mais forcément frustration pour les Tourangeaux qui avaient réalisé une assez bonne saison.