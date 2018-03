Nuit des Titans : les guerriers étaient de sortie

C'était une belle soirée de boxe au Vinci.

Pour cette treizième Nuit des Titans, El Hadj Mekedem avait de nouveau réuni un beau plateau sur le ring du Vinci ce samedi soir à Tours.

Dans une salle bien remplie, que ce soit les jeunes du club tourangeau du Lumpini (Edouard Merant, Kader Aouad, Jordan Bourges), les têtes d'affiche (Samy Sana, Kevin Renahy, Zakaria Laaouatni, Mohamed Souane...) et bien sûr El Hadj Mekedem pour un retour sur le ring en guise de jubilé d'une riche carrière, les guerriers du ring ont offert au public un spectacle digne de ce nom, rappelant que La Nuit des Titans est bel et bien devenu un événement de référence de la boxe pieds-poings en France.

Les jeunes Tourangeaux d'abord, avec deux belles victoires d'Edouard Merant (17 ans) et Jordan Bourges, mais aussi un beau combat de Kader Aouad malgré sa défaite face à Toufik Delleci. En local toujours, Ali Farchi (champion du monde de k1 amateur et champion de France de sa catégorie) a montré une nouvelle fois sont talent de finisher en venant à bout de Arthur Klopp. A 24 ans, le Tourangeau semble bel et bien promis à un bel avenir.

Dans le tournoi à 4 de l'Extrême (Muay Thai), les demi-finales ont tenu leur promesse avec la belle victoire de Samy Sana sur Kévin Renahy puis une deuxième demi-finale serrée au cours de laquelle Zakaria Laaouatni eut la préférence des juges face à un Serginio Kanters qui avait pourtant semblait prendre le dessus lors des 3 rounds. Une fois en finale Zakaria Laaouatni montra néanmoins que sa place n'était pas volée en offrant une belle opposition à Samy Sana, sans pour autant réussir à déjouer les pronostics, Sana remportant le tournoi sur décision des juges.

Une belle soirée également avec le combat féminin Amel Dehby et Ilona Wijmans (Hollande) maîtrisé par la Française, mais aussi et surtout le dernier tour de ring d'El Hadj Mekedem face au Thaïlandais Aekapob. Un combat au cours duquel El Hadj a fait plaisir au public en montrant qu'à 43 ans il avait toujours la forme. Un combat qu'il remporta par KO au deuxième round. De quoi conclure une riche carrière d'une belle manière.

Une Nuit des Titans à retrouver en images grâce à nos photographes Claire Vinson, Laurent Depeigne et Pascal Montagne