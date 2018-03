La Nuit des Titans : la pesée avant les chocs

Le gala de boxe se tient ce samedi soir au Vinci.

La pesée est toujours un moment solennel et attendu dans un gala de boxe. L'occasion pour ceux qui s'affronteront sur le ring de se jauger une première fois, mais aussi de faire monter (gentiment) l'adrénaline. La pesée de la Nuit des Titans 2018 n'a pas manqué à la tradition ce vendredi soir à l'Hôtel de Ville de Tours malgré quelques soucis liés aux retards de boxeurs coincés sur l'autoroute, voire absents tout courts car arrivant finalement que ce samedi en Touraine.

Peu importe, les présents ont fait le job et c'est muscles bombés et corps affutés qu'ils sont montés sur la balance avant les photos d'usage. Qu'ils s'appellentSamy Sana, Zakaria Laaouatni, Sayfullah Khambakhadov, Mohamed Souane et autres, tous seront prêts ce samedi soir au moment de monter sur le ring du Vinci. Une soirée qui annonce un gala de boxe passionnant avec en prime le dernier combat du patron de l'événement El Hadj Mekedem. A ne pas manquer.

Les photos de la pesée par Pascal Montagne :