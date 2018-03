Le Tours FC ramène un point de Sochaux

Ce qui ne fait pas vraiment ses affaires.

De retour sur le terrain après le report du match Tours-Valenciennes la semaine dernière (en raison du décès soudain du jeune Thomas Rodriguez), le Tours FC s’est déplacé à Sochaux ce vendredi pour la 30ème journée de Ligue 2. Et la rencontre s’est soldée par un match nul : 0-0. On notera que le TFC jouait en noir en mémoire du pensionnaire de son centre de formation.

Le match a été relativement équilibré entre les deux équipes, on retiendra la blessure de Mancini dès le début de la rencontre, une première période assez peu intense en occasions, un peu plus d’animation en seconde période mais rien de très dangereux. Au final, score vierge de part et d’autre et donc un point de plus pour Tours dans ce championnat bien compliqué. Pourtant Miguel a eu une opportunité de marquer dans les dernières secondes à la 93ème minute.

Avec un match en retard par rapport à ses concurrents dans la course au maintien, Tours a 10 points de retard sur le 19ème Quevilly (qui a gagné nettement contre Auxerre, 4-1). Ensuite, Nancy est 18ème et première équipe capable de se sauver, les Lorrains ont 13 points d’avance sur les Tourangeaux qui n’ont plus que 9 matchs pour espérer refaire leur retard. Dans une semaine, ils recevront Lorient à la Vallée du Cher.