Un livre pour enfants sur l'écologie récompensé à Tours

Il est illustré par Jacques Azam.

La Ville de Tours et la Bibliothèque municipale de Tours ont organisé ce vendredi la 3ème édition du Prix Jeunesse Ville de Tours avec un jury d’enfants (les élèves de CM2 de l’école Stéphane Pitard, les élèves de 6ème du collège Léonard de Vinci et les élèves de 5ème du collège Saint Martin) et un autre jury composé de professionnels du livre et du journalisme.

Pour la catégorie du Prix Actu Junior, le lauréat est « C’est quoi l’écologie » ouvrage collectif de douze auteurs, illustré par Jacques Azam aux éditions Milan,

Pour la catégorie du Prix Actu Adultes, les lauréats sont Pierangelique Schouler, David Groison, auteurs et journalistes et Ronan Badel, illustrateur pour « Les journalistes nous cachent-ils des choses ?» aux éditions Actes Sud Junior.

Les auteurs, représentés par Sophie Dussaussois pour « C’est quoi l’écologie » et Pierangélique Schouler pour « Les journalistes nous cachent-ils des choses ? », ont reçu la récompense de 1 000€ par ouvrage et un trophée.

On notera qu'un salon du livre du journalisme se tient au Vinci ce samedi toute la journée, et l'accès y est gratuit. Les infos détaillées sont par ici..